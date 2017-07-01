НЬЮ-ЙОРК, 1 июл — РИА Новости, Ольга Денисова. Россия и США работают над проведением форума городов-побратимов, сообщил РИА Новости замглавы Россотрудничества Александр Радьков.

"Мы взяли в проработку идею проведения большого двустороннего российско-американского форума городов-побратимов в ближайшей перспективе", — сказал Радьков агентству по итогам своего визита в Вашингтон и встреч в государственном департаменте США. У России и США сегодня около 70 действующих побратимских связей.

По его словам, "американские коллеги подчеркивали заинтересованность в продвижении совместных проектов в сфере культуры, спорта и образования". "Мы согласны с такой позицией", — добавил он.

"Мы договорились продолжить контакты в рабочем порядке и выходить на конкретные проекты", — добавил собеседник агентства.

В этой связи Радьков подтвердил приглашение американской стороне на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи и Москве осенью 2017 года. "В рамках фестиваля состоится министерская встреча высших должностных лиц по реализации молодежной политики в своих странах", — отметил замглавы агентства. Ранее приглашение к участию было передано американской стороне по линии МИД.

Радьков также отметил, что в 2019 году в США планируется проведение фестиваля "Русские Сезоны".

В ходе визита в США замглавы Россотрудничества 24 июня открыл в Ванкувере (штат Вашингтон) торжественную церемонию к 80-летию первого беспосадочного перелета из Советского Союза в США, который выполнили советские летчики под руководством Валерия Чкалова. Радьков также посетил Сиэтл, Сан-Франциско, Нью-Йорк и столицу страны Вашингтон, где встречался с российскими соотечественниками, руководителями культурных центров и местных русскоязычных школ.