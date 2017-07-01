НЬЮ-ЙОРК, 1 июл — РИА Новости, Ольга Денисова. Россия и США работают над проведением форума городов-побратимов, сообщил РИА Новости замглавы Россотрудничества Александр Радьков.
По его словам, "американские коллеги подчеркивали заинтересованность в продвижении совместных проектов в сфере культуры, спорта и образования". "Мы согласны с такой позицией", — добавил он.
"Мы договорились продолжить контакты в рабочем порядке и выходить на конкретные проекты", — добавил собеседник агентства.
В этой связи Радьков подтвердил приглашение американской стороне на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи и Москве осенью 2017 года. "В рамках фестиваля состоится министерская встреча высших должностных лиц по реализации молодежной политики в своих странах", — отметил замглавы агентства. Ранее приглашение к участию было передано американской стороне по линии МИД.
В ходе визита в США замглавы Россотрудничества 24 июня открыл в Ванкувере (штат Вашингтон) торжественную церемонию к 80-летию первого беспосадочного перелета из Советского Союза в США, который выполнили советские летчики под руководством Валерия Чкалова. Радьков также посетил Сиэтл, Сан-Франциско, Нью-Йорк и столицу страны Вашингтон, где встречался с российскими соотечественниками, руководителями культурных центров и местных русскоязычных школ.