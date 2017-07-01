В Токио запретили школьницам ходить на свидания за деньги

ТОКИО, 1 июл – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Новый закон, запрещающий девушкам до 18 лет работать в сфере услуг так называемых "свиданий за вознаграждение", вступил в силу в столице Японии Токио.
В настоящее время в Токио, согласно информации токийской полиции, существует около 110 коммерческих предприятий и около 30 незарегистрированных компаний, которые предлагают услуги по организации свиданий со школьницами. Очень часто на такие свидания направляют девушек младше 18 лет. Правоохранительные органы Токио также подозревают несколько из этих предприятий в противозаконной организации свиданий с подростками с целью оказания ими интимных услуг.
При этом остается неизвестным, каким образом токийская полиция намерена бороться с так называемым феноменом "папа кацу", когда девушки в индивидуальном порядке заключают своеобразный устный договор с мужчиной о свиданиях с ним за вознаграждение. Этой теме в Японии посвящены многочисленные форумы и сообщества в социальных сетях. По различным данным, некоторым девушкам, которые предлагают такие услуги, нет и 14 лет.