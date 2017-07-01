Первая в истории женщина-глава Гонконга официально вступила в должность

ПЕКИН, 1 июл – РИА Новости, Жанна Манукян. Новая глава администрации специального административного района Гонконга Кэрри Лам в субботу приняла присягу и официально вступила в должность, став первой женщиной в истории, занявшей этот пост.

Текст присяги Кэрри Лам зачитала в присутствии председателя КНР Си Цзиньпина, который прибыл в Гонконг для участия в торжествах по случаю 20-летней годовщины возвращения Гонконга от Великобритании вновь под суверенитет Китая. Церемония инаугурации транслировалась по Центральному телевидению Китая.

К присяге были также приведены члены нового правительства и парламента.

Выборы нового главы администрации Гонконга коллегией выборщиков из 1194 человек состоялись 26 марта. Наиболее лояльная властям в Пекине 59-летняя Лам получила 777 голосов.