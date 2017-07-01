Лидеры США, Южной Кореи и Японии проведут трехсторонний саммит на полях G20

ВАШИНГТОН, 1 июл – РИА новости. Президент США Дональд Трамп проведет встречу с лидерами Южной Кореи и Японии на полях саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге, в повестке переговоров — укрепление трехстороннего партнерства, говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам прошедших в Вашингтоне переговоров Трампа и Мун Чжэ Ина.

"Президент Трамп и президент Мун решили продолжить обсуждение путей укрепления трехстороннего взаимодействия с премьер-министром Японии (Синдзо) Абэ в ходе предстоящего трехстороннего саммита США — Республика Корея — Япония, который пройдет на полях G20 в июле", — говорится в заявлении.

Сообщается, что на прошедших в Вашингтоне в пятницу переговорах Трамп и Мун Чжэ Ин подчеркнули свою приверженность укреплению трехстороннего сотрудничества в области обороны и безопасности.

Саммит "Большой двадцатки" пройдет в немецком Гамбурге 7-8 июля.