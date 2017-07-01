New York Times посвятила Трампу статью из трех слов

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Газета The New York Times посвятила статью активности президента США Дональда Трампа в микроблоге Twitter, сообщает The Hill.
Примечательно, что текст статьи состоял лишь из трех слов.
Simple and straight to the point in today's @nypost… pic.twitter.com/IcZd7Cp9RC— Maggie Coughlan (@MaggieCoughlan) 30 июня 2017 г.
"Остановись. Просто остановись", — говорится в публикации.
Американские политики не оставили без внимания слова Трампа и раскритиковали его за резкие выпады в адрес ведущих
Ранее опрос показал, что большинство американцев хотят, чтобы американский лидер перестал пользоваться личным аккаунтом в Twitter.