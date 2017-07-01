Сеул признал, что принял решение о THAAD без должного обсуждения с Китаем

ВАШИНГТОН, 1 июл – РИА Новости. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин признал, что решение о размещении ПРО THAAD было принято без должного обсуждения с Китаем, Сеул понимает озабоченности Пекина и готов продолжать диалог.

"Это правда, что до того, как мы публично огласили решение о размещении, правительство Кореи не было достаточно вовлечено в дипломатическое обсуждение этого вопроса с Китаем", — сказал он, выступая в Вашингтонском центре стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies).

"Теперь правительство Кореи будет продолжать осуществлять необходимые процедуры, в том числе оценку влияния на окружающую среду. Что касается этих процедур, особенно в отношении сохранения легитимности размещения системы (THAAD — ред.), я говорил об этом с президентом (США Дональдом — ред.) Трампом и попросил о его понимании", — добавил лидер Южной Кореи.

Он отметил, что Сеул также намерен обсуждать вопрос размещения системы ПРО с Китаем.

В июле 2016 года, после пяти месяцев переговоров, США и Южная Корея договорились о развертывании системы THAAD, которая должна будет в случае необходимости перехватывать баллистические ракеты Северной Кореи. THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет, как утверждается, малого и среднего радиуса действия.

По информации южнокорейского оборонного ведомства, радиус действия THAAD не превышает 200 километров. Развертывание THAAD вызывает беспокойство Китая и России. Япония выразила одобрение этим планам, отметив, что размещение THAAD будет способствовать миру и стабильности в регионе.

Новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин ранее заявил, что планы размещения THAAD остаются в силе, но дальнейшее развертывание пусковых установок приостановлена для дополнительного изучения влияния этой системы на окружающую среду.