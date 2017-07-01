Сеул ответил на недовольство Пекина размещением системы ПРО в Южной Корее

ВАШИНГТОН, 1 июл – РИА Новости. Пекин не должен пытаться повлиять на решение Южной Кореи о размещении системы противоракетной обороны THAAD, это вопрос суверенного права, заявил президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, выступая в Вашингтоне в пятницу.

"Я считаю, что неверно для Китая пытаться нечестно повлиять на суверенное решение Южной Кореи", — сказал Мун во время выступления в Вашингтонском центре стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies).

"Конечно, я понимаю, что у Китая есть некоторые озабоченность в связи с развертыванием (ПРО), но такие экономические меры несправедливы, и я бы решительно призвал Китай отменить их", — сказал Мун, выразив надежду на то, что две страны будут разделять военные, экономические и культурные вопросы.

Напряженность в отношениях Китая и Южной Кореи возникла после того, как Сеул принял решение разместить на своей территории американскую систему ПРО THAAD. Китай выступил резко против, заявив, что это нарушает стратегический баланс сил в регионе и подрывает его интересы безопасности. Впоследствии Пекин ввел ограничительные меры по отношению к своему соседу, в частности, в сфере туризма и розничной торговли.

Председатель КНР Си Цзиньпин 10 мая в поздравительной телеграмме новому президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину выразил готовность на основе взаимопонимания и взаимоуважения "надлежащим образом" решить существующие между двумя странами разногласия. Позднее лидеры двух страны провели телефонный разговор.