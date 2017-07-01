Судан приветствует сокращение числа миротворцев ООН в Дарфуре

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Министерство иностранных дел Судана считает, что решение Совбеза ООН сократить число миротворцев миссии ООН и Африканского союза в Дарфуре (ЮНАМИД) означает, что конфликт в Дарфуре остался позади, передает агентство Рейтер.

Ранее Совет Безопасности ООН постановил приступить к значительному сокращению (c 15,845 до 11,395 военнослужащих) численности ЮНАМИД. Через полгода СБ ООН намерен рассмотреть возможность дальнейшего сокращения персонала.

"Резолюция Совбеза ООН подтверждает, что теперь Дарфур — это пройденный этап и регион вернулся к миру", — говорится в заявлении МИД страны. Отмечается, что министерство "окажет помощь в последовательном выводе миротворческих сил".

В регионе Дарфур на западе Судана с 2003 года время от времени возникает вооруженное противостояние между правительством Судана и повстанческими сепаратистскими группировками. В 2007 году СБ ООН утвердил направление в регион военных и полицейских совместной миссии ООН и Африканского союза.