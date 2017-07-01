ВАШИНГТОН, 1 июл – РИА Новости. Обещание Пхеньяна прекратить ядерные провокации или освобождение задержанных в КНДР граждан США может стать основанием для начала диалога с этой страной, заявил президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, выступая в Вашингтоне в пятницу.
"Например, мы можем начать диалог с Северной Кореей, когда она (КНДР — ред.) пообещает прекратить ядерные и баллистические провокации. Или, например, верными условием для диалога может стать освобождение КНДР трех удерживаемых там американцев", — сказал Мун Чжэ Ин, отвечая на вопрос о том, какими он видит "условия для начала диалога с КНДР".
При этом он подчеркнул, что "сейчас мы не можем определенно сказать, каковы должны быть эти условия", и отметил, что "окончательной целью является ликвидация ядерной программы Северной Кореи", это должно происходить поэтапно и каждый шаг в ликвидации программы должен быть верифицирован.
Ранее в начале мая президент США Дональд Трамп сообщил о готовности встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, "если это будет уместно". Позже официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что для встречи президента США и главы КНДР сейчас нет условий.
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, победив на досрочных президентских выборах в Южной Корее в мае этого года, обещал приложить усилия для налаживания межкорейских отношений, но из-за все новых испытаний баллистических ракет КНДР этого пока не произошло.