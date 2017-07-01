В Сеуле рассказали, при каком условии КНДР и США могут начать диалог

ВАШИНГТОН, 1 июл – РИА Новости. Обещание Пхеньяна прекратить ядерные провокации или освобождение задержанных в КНДР граждан США может стать основанием для начала диалога с этой страной, заявил президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, выступая в Вашингтоне в пятницу.

"Вопрос в том, когда будут созданы условия, необходимые для (начала диалога с КНДР — ред.) и каковы эти условия. Я думаю, что мы должны приложить всю свою мудрость, чтобы найти ответы на эти вопросы" — сказал президент Южной Кореи.

"Например, мы можем начать диалог с Северной Кореей, когда она (КНДР — ред.) пообещает прекратить ядерные и баллистические провокации. Или, например, верными условием для диалога может стать освобождение КНДР трех удерживаемых там американцев", — сказал Мун Чжэ Ин, отвечая на вопрос о том, какими он видит "условия для начала диалога с КНДР".

При этом он подчеркнул, что "сейчас мы не можем определенно сказать, каковы должны быть эти условия", и отметил, что "окончательной целью является ликвидация ядерной программы Северной Кореи", это должно происходить поэтапно и каждый шаг в ликвидации программы должен быть верифицирован.

"Мы должны следить за политической ситуацией и продолжать тесное взаимодействие между РК и США", — добавил президент, выступая в Вашингтонском центре стратегических и междунардоных исследований (Center for Strategic and International Studies).

Ранее в начале мая президент США Дональд Трамп сообщил о готовности встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, "если это будет уместно". Позже официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что для встречи президента США и главы КНДР сейчас нет условий.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, победив на досрочных президентских выборах в Южной Корее в мае этого года, обещал приложить усилия для налаживания межкорейских отношений, но из-за все новых испытаний баллистических ракет КНДР этого пока не произошло.