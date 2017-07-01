Южная Корея не намерена отменять военные учения с США в угоду КНДР

ВАШИНГТОН, 1 июл – РИА Новости. Совместные военные учения Республики Корея и США не должны иметь привязки к урегулированию ядерной проблемы КНДР и будут продолжены, заявил президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, выступая в Вашингтоне в пятницу.

"Ядерные и баллистические провокации Северной Кореи являются незаконной деятельностью, которая нарушает резолюции ООН и международные нормы. Совместные военные учения между (Южной) Кореей и США имеют оборонный характер, ведутся уже долгое время и законны. Я считаю, что мы не можем обменивать незаконную деятельность на что-то законное, и мы более того, мы не можем поощрять плохое поведение", — сказал Мун.

По его словам, Республика Корея и США едины в своей позиции в том, что "мы не можем прекратить учения в качестве условия или уступки к тому, чтобы Северная Корея прекратила свои ядерные испытания".

КНДР, несмотря на санкции СБ ООН, не прекращает проведение ракетных испытаний под предлогом защиты от угрозы со стороны США. Баллистические ракеты КНДР часто падают в исключительной экономической зоне Японии всего в нескольких сотнях километров от берега.

Нынешний лидер КНДР Ким Чен Ын постоянно подчеркивает, что страна будет отстаивать самостоятельность и статус ядерного государства, так как наращивание ядерного потенциала является необходимой мерой для его защиты от США.