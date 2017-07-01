В Венесуэле два человека убиты в ходе протестов

МЕХИКО, 1 июл – РИА Новости. Два человека стали жертвами протестов в венесуэльском штате Лара в пятницу, сообщил депутат национальной ассамблеи страны Луис Флоридо.Twitter.
В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, с учетом новых убитых число погибших в протестах достигло 79 человек.