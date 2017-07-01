В Испании задержали подозреваемого бывшего боевика ИГ*

МАДРИД, 1 июл – РИА Новости. Гражданская гвардия Испании задержала в Малаге подозреваемого в террористической деятельности, предполагается, что он участвовал в боевых действиях в Сирии на стороне террористической организации "Исламское государство"*.

По данным МВД Испании, 29-летний мужчина, родившийся в Сирии, но имеющий датский паспорт, вероятно, в течение более двух лет воевал в рядах ИГ*.

"Высказывания задержанного и проведенный анализ мобильных устройств позволил следствию установить намерения этого человека в нашей стране, а также контакты", — говорится в заявлении МВД.

С 26 июня 2015 года, когда в Испании был введен четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных, правоохранительные органы страны задержали 179 исламистских террористов в Испании и других странах, с начала 2015 года – 224.

*Террористическая организация, запрещенная в России