В Венесуэле в ходе протестов ранили подполковника нацгвардии

МЕХИКО, 1 июл – РИА Новости. Министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль сообщил в пятницу о ранении подполковника национальной гвардии Густаво Бустаса в ходе протестов в городе Баркисимето штата Лара.

"События произошли в конце проспекта Венесуэла на пересечении с проспектом Лос-Леонес, где находилась группа гвардейцев, разгонявших буйных манифестантов", — написал Ревероль в своем микроблоге в Twitter.

По данным главы МВД, подполковник получил огнестрельное ранение. Сейчас он доставлен в госпиталь, прогноз его состояния здоровья сдержанный.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, число погибших достигло 77 человек.