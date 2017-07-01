Жертвой стрелка в нью-йоркской больнице стал один человек

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Один человек погиб, еще несколько получили тяжелые ранения в результате стрельбы в больнице в Нью-Йорке, сам стрелок покончил с собой, заявил мэр города Билл де Блазио.

По словам мэра, в результате стрельбы погиб один врач, еще несколько получили ранения. Также де Блазио подтвердил информацию о том, что стрелок покончил собой.

Мэр города также отметил, что инцидент не является терактом.

Перестрелка в больнице в районе Бронкс (Нью-Йорк) произошла в 14.50 по местному времени (21.50 мск). На место происшествия прибыли полиция и пожарные. По данным телеканала CBS, инцидент произошел на 16-м этаже больницы. По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, стрелком был бывший сотрудник больницы доктор Генри Белло. Позже нападавший покончил собой.