Корейские журналисты чуть не уронили лампу на Трампа

ВАШИНГТОН, 1 июл — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Журналисты из Южной Кореи на протокольной съемке встречи президентов США и Южной Кореи чуть не уронили лампу на Дональда Трампа, пытавшись занять выгодную позицию для того, чтобы сделать фотографии.

Инцидент произошёл в пятницу утром по вашингтонскому времени. Служба безопасности Белого дома смогла вовремя поймать лампу, которая стояла на столе слева от Трампа, и "спасти" американского президента.

"Эй, ребята, полегче, полегче. Вы, ребята, становитесь все хуже", — сказал Трамп про журналистов.

Трамп провёл переговоры в пятницу с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином. Лидеры обсудили ситуацию в Северной Корее, а также новое торговое соглашение.