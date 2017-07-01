Макрон атакует Пекин: США и Франция объединяются против Китая

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости, Игорь Гашков. Отношения между странами НАТО и Китаем вступают в непростой период. В Вашингтоне разочарованы неспособностью Пекина повлиять на политику КНДР (Брюссель недоволен демпингом китайских производителей и допускает введение экономических санкций. Китайские власти приобрели противника в лице нового президента Франции Эммануэля Макрона, выступившего против "закона джунглей" в международной торговле. В прошлом защитник глобальной конкуренции, новоизбранный лидер Пятой республики выступил за неожиданные перемены: предложил делегировать евроинститутам право контроля за крупными иностранными инвестициями в Евросоюз. Подразумеваются ограничительные меры против КНР. Поддержку французскому лидеру оказывает Германия.
Макрон хочет стену против Китаяусматривают попытку вывода технологий ЕС за пределы западного мира. Страны — лидеры Европейского союза хотели бы поставить под контроль заключение подобных соглашений.
Возможное ограничение рыночных механизмов в ущерб интересам Китая Макрон назвал условием для предотвращения "хаоса глобализации". "Я за свободную торговлю, но не следует быть наивными", — уточнил позицию президент. На стороне французского лидера — экономическая статистика, свидетельствующая, что за истекший год инвестиции КНР в ЕС возросли на 77%, а вложения Старого Света в Поднебесную, наоборот, снизились. Европейские экономисты объясняют это тем, что Пекин не предоставляет иностранцам возможности приобретать свои предприятия так же свободно, как сам делает это за рубежом.
Неравенство в двусторонней торговле (или то, что европейцы воспринимают таким образом) ЕС намеревается компенсировать посредством пошлин. Уже утверждены новые ограничительные меры против китайской стали. В апреле и мае пошлины на ввоз этого продукта были увеличены до 55%. Тогда же европейские страны подтвердили, что не намерены предоставлять Китаю статус страны с рыночной экономикой в ВТО.
Тысяча первое предупреждение Китаю
В Белом доме подтвердили намерение провести военные маневры в Индийском океане с участием Токио и Дели, на которые не пригласят КНР.
Кризис в отношениях между Штатами и Китаем рискует вылиться и в экономическую плоскость. Подобно европейцам, американцы рассматривают возможность введения пошлин против чрезмерно дешевой, с их точки зрения, китайской стали.
Вбить клин не удается
После появления на европейской сцене нового игрока — Макрона — Пекин может возлагать надежду в основном на страны юга и востока ЕС, многие из которых за последние годы оказались критически зависимы от китайских инвестиций. В КНР надеются, что противодействие Португалии, Греции, Швеции и Испании позволит избежать введения новых ограничительных мер со стороны Евросоюза.
Тем временем Эммануэль Макрон протянул руку Дональду Трампу, заявив о единстве подходов к Сирии. Четырнадцатого июля — в День независимости Франции — оба лидера примут военный парад на Елисейских полях.