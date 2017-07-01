США
1.071 июля09:05МСК
USD59.39+0.30
EUR67.81+0.31
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Макрон атакует Пекин: США и Франция объединяются против Китая

09:0001.07.2017
(обновлено: 09:02 01.07.2017)
0410
© REUTERS / Peter Dejong/PoolПрезидент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон в Брюсселе, Бельгия. 25 мая 2017Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон в Брюсселе, Бельгия. 25 мая 2017
© REUTERS / Peter Dejong/Pool

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости, Игорь Гашков. Отношения между странами НАТО и Китаем вступают в непростой период. В Вашингтоне разочарованы неспособностью Пекина повлиять на политику КНДР (Брюссель недоволен демпингом китайских производителей и допускает введение экономических санкций. Китайские власти приобрели противника в лице нового президента Франции Эммануэля Макрона, выступившего против "закона джунглей" в международной торговле. В прошлом защитник глобальной конкуренции, новоизбранный лидер Пятой республики выступил за неожиданные перемены: предложил делегировать евроинститутам право контроля за крупными иностранными инвестициями в Евросоюз. Подразумеваются ограничительные меры против КНР. Поддержку французскому лидеру оказывает Германия.

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон на саммите государств и правительств стран-участниц Европейского союза в Брюсселе. 23 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите государств и правительств стран-участниц Европейского союза в Брюсселе. 23 июня 2017

Макрон хочет стену против Китая

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Saul Loeb
Трамп высмеял CNN за удаление статьи о России
Превращение Макрона в оппонента Пекина состоялось на саммите лидеров ЕС. В Берлине, поддержавшем Макрона, очень резко восприняли покупку Китаем за 43 миллиарда евро швейцарского агрохолдинга Syngenta. Как сообщает Reuters, в сделке усматривают попытку вывода технологий ЕС за пределы западного мира. Страны — лидеры Европейского союза хотели бы поставить под контроль заключение подобных соглашений. 

Возможное ограничение рыночных механизмов в ущерб интересам Китая Макрон назвал условием для предотвращения "хаоса глобализации". "Я за свободную торговлю, но не следует быть наивными", — уточнил позицию президент. На стороне французского лидера — экономическая статистика, свидетельствующая, что за истекший год инвестиции КНР в ЕС возросли на 77%, а вложения Старого Света в Поднебесную, наоборот, снизились. Европейские экономисты объясняют это тем, что Пекин не предоставляет иностранцам возможности приобретать свои предприятия так же свободно, как сам делает это за рубежом.

Неравенство в двусторонней торговле (или то, что европейцы воспринимают таким образом) ЕС намеревается компенсировать посредством пошлин. Уже утверждены новые ограничительные меры против китайской стали. В апреле и мае пошлины на ввоз этого продукта были увеличены до 55%. Тогда же европейские страны подтвердили, что не намерены предоставлять Китаю статус страны с рыночной экономикой в ВТО.

Тысяча первое предупреждение Китаю

Пентагон. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / La Citta Vita / Pentagon, aerial
Россия и Китай стремятся ослабить влияние США в мире, считают в Пентагоне
Наступление Макрона на Китай совпало по времени с похолоданием в американо-китайских отношениях. В апреле президент Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились о совместном давлении на Северную Корею с целью демонтажа ее ядерной программы. Как сообщает Reuters, в Белом доме недовольны достигнутым прогрессом и упрекают Китай в нежелании принудить КНДР к уступкам. Разлад в едва наметившемся сотрудничестве может означать для президента Трампа возвращение к его прежней антикитайской риторике, о чем свидетельствуют уже принимаемые им меры против Китая как в экономической, так и в военной сфере.

В Белом доме подтвердили намерение провести военные маневры в Индийском океане с участием Токио и Дели, на которые не пригласят КНР. 
Кризис в отношениях между Штатами и Китаем рискует вылиться и в экономическую плоскость. Подобно европейцам, американцы рассматривают возможность введения пошлин против чрезмерно дешевой, с их точки зрения, китайской стали.

© AP Photo / Alex BrandonВстреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в поместь "Мар-а-Лаго" в Палм-Бич. 6 апреля 2017
© AP Photo / Alex Brandon
Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в поместь "Мар-а-Лаго" в Палм-Бич. 6 апреля 2017

Вбить клин не удается

Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Макрон и Трамп заявили, что будут работать сообща в случае химатаки в Сирии
Одновременные антикитайские демарши США и ЕС свидетельствуют, что политика Китая по вбиванию клина между западными странами-союзниками пока не приносит результатов. Для Пекина подобное положение дел особенно обидно, поскольку в мае 2017 года ему удалось добиться тактического успеха. На фоне выхода Вашингтона из Парижского соглашения по климату Китай и ЕС достигли взаимопонимания по проблеме глобального потепления, обозначив возможность сближения против США. В феврале, в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, КНР и лидеры Евросоюза также были заодно: совместно осудили протекционистские идеи Дональда Трампа. Однако сблизить позиции по экономическим вопросам, включая китайский демпинг, ни тогда, ни сейчас не удалось.

После появления на европейской сцене нового игрока — Макрона — Пекин может возлагать надежду в основном на страны юга и востока ЕС, многие из которых за последние годы оказались критически зависимы от китайских инвестиций. В КНР надеются, что противодействие Португалии, Греции, Швеции и Испании позволит избежать введения новых ограничительных мер со стороны Евросоюза.

Тем временем Эммануэль Макрон протянул руку Дональду Трампу, заявив о единстве подходов к Сирии. Четырнадцатого июля — в День независимости Франции — оба лидера примут военный парад на Елисейских полях.

Комментировать
+
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена