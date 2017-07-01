Макрон атакует Пекин: США и Франция объединяются против Китая

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости, Игорь Гашков. Отношения между странами НАТО и Китаем вступают в непростой период. В Вашингтоне разочарованы неспособностью Пекина повлиять на политику КНДР (Брюссель недоволен демпингом китайских производителей и допускает введение экономических санкций. Китайские власти приобрели противника в лице нового президента Франции Эммануэля Макрона, выступившего против "закона джунглей" в международной торговле. В прошлом защитник глобальной конкуренции, новоизбранный лидер Пятой республики выступил за неожиданные перемены: предложил делегировать евроинститутам право контроля за крупными иностранными инвестициями в Евросоюз. Подразумеваются ограничительные меры против КНР. Поддержку французскому лидеру оказывает Германия.

Макрон хочет стену против Китая

Превращение Макрона в оппонента Пекина состоялось на саммите лидеров ЕС. В Берлине, поддержавшем Макрона, очень резко восприняли покупку Китаем за 43 миллиарда евро швейцарского агрохолдинга Syngenta. Как сообщает Reuters, в сделке усматривают попытку вывода технологий ЕС за пределы западного мира. Страны — лидеры Европейского союза хотели бы поставить под контроль заключение подобных соглашений.

Возможное ограничение рыночных механизмов в ущерб интересам Китая Макрон назвал условием для предотвращения "хаоса глобализации". "Я за свободную торговлю, но не следует быть наивными", — уточнил позицию президент. На стороне французского лидера — экономическая статистика, свидетельствующая, что за истекший год инвестиции КНР в ЕС возросли на 77%, а вложения Старого Света в Поднебесную, наоборот, снизились. Европейские экономисты объясняют это тем, что Пекин не предоставляет иностранцам возможности приобретать свои предприятия так же свободно, как сам делает это за рубежом.

Неравенство в двусторонней торговле (или то, что европейцы воспринимают таким образом) ЕС намеревается компенсировать посредством пошлин. Уже утверждены новые ограничительные меры против китайской стали. В апреле и мае пошлины на ввоз этого продукта были увеличены до 55%. Тогда же европейские страны подтвердили, что не намерены предоставлять Китаю статус страны с рыночной экономикой в ВТО.

Тысяча первое предупреждение Китаю

Наступление Макрона на Китай совпало по времени с похолоданием в американо-китайских отношениях. В апреле президент Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились о совместном давлении на Северную Корею с целью демонтажа ее ядерной программы. Как сообщает Reuters, в Белом доме недовольны достигнутым прогрессом и упрекают Китай в нежелании принудить КНДР к уступкам. Разлад в едва наметившемся сотрудничестве может означать для президента Трампа возвращение к его прежней антикитайской риторике, о чем свидетельствуют уже принимаемые им меры против Китая как в экономической, так и в военной сфере.

В Белом доме подтвердили намерение провести военные маневры в Индийском океане с участием Токио и Дели, на которые не пригласят КНР.

Кризис в отношениях между Штатами и Китаем рискует вылиться и в экономическую плоскость. Подобно европейцам, американцы рассматривают возможность введения пошлин против чрезмерно дешевой, с их точки зрения, китайской стали.

© AP Photo / Alex Brandon Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в поместь "Мар-а-Лаго" в Палм-Бич. 6 апреля 2017 © AP Photo / Alex Brandon Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в поместь "Мар-а-Лаго" в Палм-Бич. 6 апреля 2017

Вбить клин не удается

Одновременные антикитайские демарши США и ЕС свидетельствуют, что политика Китая по вбиванию клина между западными странами-союзниками пока не приносит результатов. Для Пекина подобное положение дел особенно обидно, поскольку в мае 2017 года ему удалось добиться тактического успеха. На фоне выхода Вашингтона из Парижского соглашения по климату Китай и ЕС достигли взаимопонимания по проблеме глобального потепления, обозначив возможность сближения против США. В феврале, в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, КНР и лидеры Евросоюза также были заодно: совместно осудили протекционистские идеи Дональда Трампа. Однако сблизить позиции по экономическим вопросам, включая китайский демпинг, ни тогда, ни сейчас не удалось.

После появления на европейской сцене нового игрока — Макрона — Пекин может возлагать надежду в основном на страны юга и востока ЕС, многие из которых за последние годы оказались критически зависимы от китайских инвестиций. В КНР надеются, что противодействие Португалии, Греции, Швеции и Испании позволит избежать введения новых ограничительных мер со стороны Евросоюза.

Тем временем Эммануэль Макрон протянул руку Дональду Трампу, заявив о единстве подходов к Сирии. Четырнадцатого июля — в День независимости Франции — оба лидера примут военный парад на Елисейских полях.