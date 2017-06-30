Во Франции обнаружили очаг вируса птичьего гриппа H5N8

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Очаг высокоактивного вируса птичьего гриппа H5N8 обнаружен в коммуне Брийон на севере Франции, говорится в заявлении министерства сельского хозяйства и продовольствия страны.

Как говорится в заявлении, вирус был обнаружен в пятницу 30 июня на одном из птичьих дворов коммуны. Отмечается, что очаг распространения вируса зафиксирован в 15 километрах от очага, обнаруженного 23 июня в бельгийском городе Турне.

Власти создали "зону защиты" в радиусе трех километров вокруг очага и "зону наблюдения" радиусом десять километров.

С начала декабря случаи заражения высокопатогенным вирусом птичьего гриппа H5N8 были зафиксированы в более чем в 230 птицеводческих хозяйствах в девяти департаментах на юго-западе страны.