В Нью-Йорке произошла перестрелка в больнице

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Перестрелка произошла в больнице в районе Бронкс (Нью-Йорк), есть пострадавшие, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным агентства, перестрелка произошла в 14.50 по местному времени (21.50 мск). На место происшествия прибыли полиция и пожарные.

Как сообщает телеканал CBS со ссылкой на полицию, по меньшей мере два человека пострадали. Инцидент произошел на 16-м этаже больницы. Полиция обследует все этажи в поисках стрелка, который, предположительно, вооружен винтовкой. Отмечается, что он, возможно, является бывшим сотрудником больницы.

По данным газеты New York Times, ранения получили три врача.