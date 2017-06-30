В Польше увековечили память погибших в концлагере советских военнопленных

ВАРШАВА, 30 июн — РИА Новости. Память погибших в фашистском концлагере советских военнопленных увековечили в Западно-Поморском воеводстве Польши, сообщил РИА Новости генеральный консул России в Гданьске Александр Карачевцев.

"На территории бывшего лагеря военнопленных в Сосновице российские, польские и немецкие поисковики обнаружили останки 180 людей. 167 из них уже удалось идентифицировать — это советские военнопленные, которые находились в лагере с осени 1941 по июнь 1942 года", рассказал генконсул.

Он сообщил, что на месте лагеря в пятницу открыли памятные плиты с именами погибших. На мероприятии присутствовали 12 членов семей погибших там советских военных, а также польские представители, в частности вице-маршалек Заподно-Поморского воеводства, представитель воеводы.

Фашистский лагерь в Сосновице был создан для принудительного труда военнопленных на строительстве военного завода. Не известно точное число советских военнопленных, находившихся в лагере.