В ДНР заявили, что силовики перебрасывают танки под Донецк

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2017 (247)

ДОНЕЦК, 30 июн — РИА Новости. Украинские силовики перебрасывают танки в район поселка Пески под Донецком, возможны провокации, сообщили в оперативном командовании самопровозглашенной ДНР.

"Наша разведка зафиксировала начало движения колонны танков ВСУ из района Тоненького в направлении Песок. Ожидаются серьезные провокации. Обращаем внимание СММ ОБСЕ на грубое нарушение украинской стороной минских соглашений в отношении присутствия вблизи линии соприкосновения запрещенных вооружений", — сказал журналистам представитель оперативного командования ДНР.