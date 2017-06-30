Климкин: США предлагают Украине "очень конкурентные" цены на уголь

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости. Украина и Соединенные Штаты продолжают переговоры о поставках американского угля, предлагаемые США цены являются "очень конкурентными", заявил в пятницу вечером глава МИД Украины Павел Климкин в эфире украинского телеканала "Интер".

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Украина запросила у Соединенных Штатов поставки угля, ей нужны миллионы тонн и немедленно.

Ранее украинский президент Петр Порошенко в ходе интервью трем украинским телеканалам сказал, что Украина закупит 2 миллиона тонн угля в американском штате Пенсильвания. При этом власти Украины заявили об отказе покупать уголь Донбасса.

В пятницу в украинском Минэнерго сообщили, что Украина ждет первую партию угля из США в объеме 120 тысяч тонн в августе.

"Процесс переговоров продолжается, важно, что мы сможем закупить не в России, и не из оккупированных территорий то, что нам нужно, а это антрацит. Цены, которые на сегодня предлагают американские производители, они действительно являются очень конкурентными, и я считаю, что покупать уголь, который нам так нужен, от друзей, лучше, чем покупать от кого-то другого, даже на мировом рынке", — сказал Климкин.