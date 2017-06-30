Две украинки насмерть разбились в ДТП, транслируя происходящее в Instagram

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Под Харьковом две девушки насмерть разбились в ДТП во время прямой трансляции в Instagram, сообщает УНИАН.

Авария произошла в ночь на 30 июня — автомобиль врезался в столб. На записи в соцсети видно, как девушки едут по пустой неосвещенной дороге на большой скорости, кричат, шутят, поют и употребляют алкоголь. В конце видео слышен короткий крик, после чего следует характерный звук столкновения, а затем камера транслирует темноту и разговоры свидетелей аварии.

Водитель, 24-летняя девушка, скончалась по дороге в больницу, от полученных травм, а 16-летняя пассажирка погибла на месте. По данным dialog.ua, погибшие были сестрами.

В полиции Харькова сообщили, что по факту ДТП будут проведены необходимых экспертиз для установления его причин.