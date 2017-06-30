Facebook объявил о смене алгоритма борьбы со спамом

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Социальная сеть Facebook сообщила об изменениях в алгоритме борьбы со спамерами, говорится в заявлении компании.

Ранее социальная сеть Facebook объявила новую стратегию и инструменты борьбы с распространением ложных новостей через платформу: к оценке текстов будут привлекать пользователей и сторонние организации — новостные порталы, агентства, телеканалы.

По словам вице-президента Facebook Адама Моссери, данная мера коснется небольшой группы людей, которые ежедневно публикуют большое количество информации низкого качества. Отмечается, что это касается публикации ссылок, но не повлияет на размещение фотографий, видео, статусов и другого контента.

Facebook неоднократно подверглась критике по поводу ложных новостей после президентских выборов в США. В течение нескольких недель до и после выборов в таких соцсетях, как Facebook и Twitter, появилось множество ложных новостей, посвященных выборам в США. Обозреватели некоторых изданий выразили мнение, что именно направленные против кандидата от демократов Хиллари Клинтон "фейковые" новости способствовали ее поражению на выборах.

Социальная сеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния).