КИЕВ, 30 июн — РИА Новости. Лесной пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС локализован, сообщает в пятницу вечером госслужба Украины по ЧС.

"Благодаря комплексному применению наземных и воздушных сил пожар локализован в 20.15 (время совпадает с мск —ред.) на площади 7 га. Продолжается тушение отдельных тлеющих очагов пожара. Авиацией ГСЧС сброшено около 184 тонн воды (41 сброс)", — говорится в сообщении на сайте госслужбы.

В четверг днем в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, по предварительным данным, во время технологической вырубки леса для прокладки железной дороги произошло возгорание остатков древесины и лесной подстилки. Утром в пятницу госслужба по ЧС сообщила, что тушение пожара на территории лесничества продолжается, его площадь составляла 25 гектаров, позже площадь удалось уменьшить до 7 гектар.