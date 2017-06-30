Януковича заподозрили в новых преступлениях во время Майдана

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости. Генпрокуратура Украины подготовила новое подозрение экс-президенту страны Виктору Януковичу и ряду бывших силовиков, в том числе экс-министру внутренних дел Виталию Захарченко и бывшему главе Службы безопасности Александру Якименко, в совершении тяжких преступлений в отношении митингующих в феврале 2014 года в Киеве, заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"Департаментом специальных расследований Генпрокуратуры сообщено об изменении ранее уведомленного подозрения и о новом подозрении бывшим чиновникам… в совершении и в организации совершения ряда тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в период с 18 февраля 2014 по 20 февраля 2014 года в центральной части города Киева в отношении митингующих, в составе организованной преступной группы", — написал Луценко в пятницу в Facebook.

По его данным, речь идет о незаконном препятствовании организации и проведению собраний, митингов, походов и демонстраций, в организации превышения работниками правоохранительных органов власти и служебных полномочий, умышленном убийстве двух и более лиц, причинении умышленного тяжкого телесного повреждения, а также организации теракта.

Как заявил Луценко, фигурантами по этому делу являются экс-президент Янукович, экс-глава МВД Захарченко, бывший замглавы МВД Виктор Ратушняк, экс-глава Службы безопасности Украины (СБУ) Якименко, бывший первый замглавы СБУ Владимир Тоцкий, экс-начальник милиции общественной безопасности управления МВД в Киеве Петр Федчук.