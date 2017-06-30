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В мире

Москва vs Берлин. Как две столицы боролись со стихией

Сюжет:
Шторм в Москве и Подмосковье (21)
20:4430.06.2017
(обновлено: 20:50 30.06.2017)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкДождь в МосквеДождь в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Ливни и шквалистый ветер обрушились не только на Москву — накануне под властью стихии оказался Берлин. В отличие от своих российской столицы, немецкая оказалась хуже готова к подобным вызовам.

Как сообщает Sputnik Deutschland, из-за проливных дождей столица Германии оказалась "в подвешенном состоянии". Ливень вызвал серьезные подтопления и хаос на дорогах.

По данным Tagesspiegel, в экстренные службы к девяти вечера по местному времени поступило свыше двух тысяч вызовов. Отмечается, что такая загрузка бывает, разве что, в Новый год.

Транспортной сети города здорово досталось от стихии, пишет Local. По информации издания, автобан на юге города оказался заблокирован, что вызвало серьезные пробки. На западе столицы была закрыта трасса A100, одна из самых оживленных дорог в Германии. Из-за наводнения по всему городу были закрыты несколько улиц.

Пассажиры в автобусе во время дождя в Москве. 30 июня 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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В Москве общественный транспорт работает в усиленном режиме из-за непогоды
"На Йоркштрассе под железнодорожным мостом скопилось столько воды, что к вечеру там уже не могли проехать машины. Берлинская транспортная компания объявила, что линия метро U9 была частично закрыта. Между тем линия наземного ж/д транспорта S25 на севере города была закрыта после того, как дерево упало на пути", — сообщает издание.

На некоторых станциях метро подтопления были настолько сильными, что под водой оказались не только пути, но и платформы. Многие остановки поезда просто проезжали без высадки пассажиров.

В аэропорту Тегель были отменены вылеты, а входящие рейсы были перенаправлены.

Скриншот сайта lightningmaps.org
© lightningmaps.org
В сети появилась карта с огромным количеством молний над столичным регионом
На западе Берлина пришлось эвакуировать целое здание — пожарные посчитали, что оно может рухнуть из-за стихии.

На многочисленных видеозаписях из соцсетей видно, как люди "рассекают" по затопленным улицам на досках для серфинга и лодках. Пешеходы, которым не посчастливилось выйти из дома в непогоду, вынуждены бродить по затопленным дорогам и тротуарам практически по колено в воде. В берлинском метро возник настоящий водопад. Затопило даже автобусы.

Москва, в свою очередь, более стойко перенесла обещанный накануне синоптиками "штормовой удар". Однако и у нас не обошлось без эксцессов.

Так, из-за сильного шквалистого ветра в районе станции Белокаменная МЦК на провод контактной сети упало дерево. Движение "Ласточек" пришлось на некоторое время приостановить. В московских аэропортах были задержаны более 40 рейсов. Три рейса были отменены.

В "Мосводосток" поступило более 130 заявок о подтоплениях, более половины оперативно устранили бригады предприятия.

Несмотря на то, что Берлин в целом сильнее пострадал от стихии, там обошлось без жертв. В столичном регионе от удара молнии погиб один человек.

Дождь в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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В Москве создали оперативный штаб из-за непогоды
Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, все системы жизнеобеспечения российской столицы в условиях непогоды работают в штатном режиме. По его словам, коммунальные и экстренные службы столицы из-за неблагоприятных погодных условий были переведены в усиленный режим работы еще накануне, и поэтому успели подготовиться к удару стихии.

Мэр города Сергей Собянин заявил, что город пережил шторм, который метеорологи назвали "ветхозаветным потопом".

"В целом городское хозяйство работает без перебоев. Около 30 локальных подтоплений ликвидированы", — написал он во "Вконтакте".

За штормом в Москве следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>

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