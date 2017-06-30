Премьер Сербии: новое правительство не будет вводить санкции против России

БЕЛГРАД, 30 июн — РИА Новости. Новый кабинет министров Сербии продолжит политику предыдущего и не поддержит санкции Запада в отношении России, заявила РИА Новости премьер-министр республики Ана Брнабич.

В пятницу Брнабич провела первое заседание правительства Сербии в качестве его полноправного председателя после избрания накануне депутатами Скупщины (парламента) республики.

"Я четко сказала, что это правительство будет преемственным, что значит и то, что мы не будем вводить санкции к России. Мы постараемся проводить сбалансированную внешнюю политику. ЕС был и остается нашим стратегическим приоритетом из-за нас самих", — сообщила Брнабич агентству.

Глава правительства отметила, что Сербия должна меняться в соответствии с европейскими ценностями, учиться у ЕС финансовой, бюджетной, трудовой дисциплине и этике, потому что это важно для всех граждан республики.

"В настоящий момент санкции к России не в интересах Сербии", — подчеркнула премьер-министр.

Ранее, выдвигая на рассмотрение депутатами Скупщины новый состав и программу правительства, она заявила, что Сербия продолжит политику строительства наилучших отношений с Россией, ее руководством и народом.

Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в минувший четверг также отметил, что страна продолжит укрепление дружеских отношений с Россией, которой благодарна за поддержку в проблеме самопровозглашенной республики Косово.