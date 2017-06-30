Жертвами ДТП в Мексике стали шесть человек

МЕХИКО, 30 июн — РИА Новости. Шесть человек погибли в пятницу в результате крупного ДТП в Мексике, сообщила полиция штата Мехико.

По данным властей, около 25 пассажиров ехали в автобусе по внешней объездной магистрали вокруг столицы страны, когда их машина сломалась, и они были вынуждены выйти из салона и ожидать новый автобус.

В этот момент в стоящий автобус на полной скорости врезался джип, задев находящихся рядом пассажиров. В результате шесть женщин погибли, десять пострадавших были доставлены в больницы.