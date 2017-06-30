В ФСБ прокомментировали задержание российских пограничников на Украине

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Два сотрудника пограничного управления по Крыму в ночь на 30 июня сбились с маршрута и вышли на территорию Украины, где были задержаны, сообщила пресс-служба ФСБ России.

В ведомстве пояснили, что на российско-украинской границе проводились учения. Инцидент произошел в районе города Армянск.

"Вопрос возвращения российских пограничников решается с привлечением возможностей погранпредставителей России и Украины", — добавили в пресс-службе.

В управлении надеются, что "в соответствии с нормами международного законодательства сотрудники пограничной службы ФСБ России в ближайшее время будут возвращены на территорию РФ".

Ранее в пятницу госпогранслужба Украины заявила о задержании в Херсонской области двух человек без документов, которых, как утверждает глава ведомства Виктор Назаренко, сочли "российскими пограничниками". По его данным, задержание произошло минувшей ночью на берегу Перекопского залива.