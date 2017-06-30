В Британии у стадиона, где выступит Бибер, задержали двух мужчин с мачете

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Полиция задержала двоих вооруженных мачете мужчин рядом со стадионом в британском Кардиффе, где в пятницу будет выступать канадский певец Джастин Бибер, сообщает газета Daily Mail.

"Двое мужчин возрастом 19 и 27 лет были арестованы… по подозрению в ношении наступательного оружия. Оба сейчас находятся под арестом в полицейском участке в Кардиффе", — приводит газета заявление полиции.

По данным газеты, мужчин задержали в нескольких метрах от стадиона, где начали собираться зрители.

По словам свидетелей, полиция прибыла на место в течение "нескольких секунд".

На снимках с камеры видеонаблюдения видно, как полиция задерживает одного из мужчин. Полицейский держит в руках изъятое мачете.