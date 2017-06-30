Около 60 мигрантов пропали без вести при кораблекрушении в Средиземном море

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Не менее 60 мигрантов числятся пропавшими без вести в результате кораблекрушения в Средиземном море, сообщил представитель Международной организации по миграции (МОМ) Флавио ди Джакомо.
По данным агентства Франс Пресс, судно отплыло от берегов Северной Африки в понедельник и спустя пять часов начало тонуть.
С начала нынешнего года по Средиземному морю в Европу прибыли более 77 тысяч мигрантов и беженцев, согласно данным Международной организации по миграции. 1828 человек погибли при попытке пересечь Средиземное море.
По данным МВД Италии, за минувший год в страну по Средиземному морю прибыло рекордное количество мигрантов — более 181 тысячи человек. С начала этого года на побережье страны высадились свыше 62 тысяч мигрантов, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 17%.