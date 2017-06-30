Трамп призвал страны мира присоединиться к санкциям против КНДР

ВАШИНГТОН, 30 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал страны мира присоединиться к санкциям в отношении КНДР.

"США призывают другие региональные державы и все ответственные государства присоединится к санкциям", — сказал Трамп на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Трамп отметил, что "США всегда будут защищать себя и своих партнеров".

"Мы работаем тесно с Южной Кореей, Японией и другими партнёрами по всему миру над рядом дипломатических, экономических мер, а также над мерами в области безопасности, чтобы защитить наших союзников и наших собственных граждан от Северной Кореи", — добавил он.