Площадь пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС сократилась до 7 га

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости. Площадь пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС к вечеру пятницы сократилась до 7 гектаров, сообщила госслужба Украины по ЧС.

Утром в пятницу в ведомстве сообщили, что площадь вспыхнувшего в четверг в чернобыльской зоне отчуждения пожара за ночь сократилась вдвое — с 25 до 12 гектаров. Позже сообщалось о сокращении площади до 8 гектаров.

"По состоянию на 18 часов (совпадает с мск — ред.) 30 июня продолжается тушение пожара. Благодаря комплексному применению наземных и воздушных сил площадь пожара удалось уменьшить с 25 гектаров до 7 гектаров. Авиацией ГСЧС сброшено около 184 тонн воды (41 сброс)", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, общий радиационный фон в зоне отчуждения в пределах нормы, угроза распространения огня на другие лесные кварталы отсутствует.

В четверг днем в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, по предварительным данным, во время технологической вырубки леса для прокладки железной дороги произошло возгорание остатков древесины и лесной подстилки. Утром в пятницу Госслужба по ЧС сообщила, что тушение пожара на территории лесничества продолжается, его площадь составляла 25 гектаров.