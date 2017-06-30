На Украине арестовали двух "россиян", задержанных на границе с Крымом

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости. Каланчакский районный суд Херсонской области арестовал на 15 суток двух мужчин, задержанных на границе с Крымом без документов, которых на Украине, сочли "российскими пограничниками", передает украинское информагентство УНН.

"Каланчакский суд избрал арест сроком на 15 суток", — цитирует УНН слова пресс-секретаря украинской Госпогранслужбы Олега Слободяна.

Ранее в пятницу госпогранслужба Украины заявила о задержании в Херсонской области двух человек без документов, которых, как утверждает глава ведомства Виктор Назаренко, сочли "российскими пограничниками". По его данным, задержание произошло минувшей ночью на берегу Перекопского залива.

Официальные комментарии российских представителей относительно этих заявлений пока не поступали. При этом по данным Госпогранслужбы Украины, российские пограничники обратились к украинской стороне с просьбой предоставить информацию о задержанных.