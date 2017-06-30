Два украинских силовика погибли, подорвавшись на мине, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 30 июн — РИА Новости. Два украинский силовика погибли и трое получили ранения в результате подрыва на мине в Донбассе на минувшей неделе, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"На прошедшей неделе в районе населенного пункта Новотошковка на собственной мине подорвались бойцы 93-й бригады ВСУ (вооруженных сил Украины), в результате чего двое военнослужащих погибли, трое были ранены", — заявил Марочко, сославшись на данные Народной милиции ЛНР.

По его словам, инцидент произошел вблизи линии соприкосновения, куда украинские силовики были отправлены для минирования территории "нейтральной зоны".