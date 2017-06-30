В Азербайджане предложили запретить лесть

БАКУ, 30 июн – РИА Новости, Вугар Гасанов. Депутат от оппозиционной партии Народного фронта единого Азербайджана Гудрат Гасангулиев предложил на законодательном уровне запретить лесть, передает агентство Vesti.Az.

С такой инициативой он выступил в пятницу в Милли Меджлисе (парламенте) в ходе обсуждения проекта закона "О правилах этики поведения депутатов".

"Во время дебатов депутат Гудрат Гасангулиев внес предложение "запретить депутатам лесть", заявив, что такой шаг уже сделан в Узбекистане. Гасангулиев выступил также за введение аналогичного запрета для должностных лиц", — говорится в сообщении.

По данным агентства, спикер парламента Октай Асадов отреагировал на предложение депутата. "Понимаю тебя, ты хочешь облегчить душу. Но ты покажи нам какую-то степень лести, и тогда мы рассмотрим вопрос", — сказал он.

В парламенте Азербайджана 125 депутатских мест. Партия Народного фронта единого Азербайджана представлена в законодательном органе одним депутатом.