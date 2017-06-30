Эрдоган планирует провести в пятницу телефонный разговор с Путиным

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести в пятницу телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил представитель правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Махир Унал.

Президент РФ Владимир Путин в пятницу вечером проведет несколько важных телефонных разговоров, переговоры в таком формате намечены и на субботу, 1 июля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Эрдоган через некоторое время проведет переговоры с Путиным", — заявил на брифинге Унал. Брифинг транслируется турецкими телеканалами.

Унал сообщил, что ранее в пятницу Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.