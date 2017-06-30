Арестованный блогер Лапшин заявил в суде, что посещал Карабах как турист

БАКУ, 30 июн – РИА Новости, Вугар Гасанов. Арестованный в Баку блогер Александр Лапшин, гражданин России и Израиля, на судебном процессе в пятницу заявил, что посещал Карабах как турист и не встречался ни с кем из руководства непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

В конце 2016 года Лапшин был задержан в Минске по запросу Азербайджана, который включил его в "черный список" за посещение без согласования с Баку непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Генпрокуратура Белоруссии приняла решение удовлетворить запрос Азербайджана и выдать Лапшина.

"Я был блогером и дважды посещал Карабах в качестве туриста. Все расходы оплачивал сам…. Когда я ехал в Карабах, не направил обращение азербайджанской стороне. Я оставался в отелях, имена которых не припоминаю. В Карабахе меня сопровождал черноволосый мужчина. Находясь там, я не встречался ни с кем из руководящих лиц армянской стороны и только писал статьи через Интернет", — сказал на суде Лапшин.

Азербайджанские власти предъявили Лапшину обвинение по статьям "открытые призывы, направленные против государства" и "незаконное пересечение государственной границы". Они предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком на восемь и пять лет соответственно.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.