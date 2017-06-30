США
30.0630 июня16:24МСК
USD59.39+0.30
EUR67.81+0.31
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

ПАСЕ не смогла сместить Аграмунта с поста председателя

16:1530.06.2017
02030
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкПарламентская ассамблея Совета Европы. Архивное фотоПарламентская ассамблея Совета Европы. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк

СТРАСБУРГ, 30 июн — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы) на летней сессии, как ни старалась, но так и не смогла сместить Педро Аграмунта с поста председателя Ассамблеи.

Педро Аграмунт. Архивное фото
© Flickr / PACE
Аграмунт незаконно исключен из партийной группы, заявил его представитель
Накануне летней сессии ПАСЕ большинство наблюдателей были уверены что она станет последней для нынешнего председателя.

Скандал вокруг Аграмунта разразился в ходе апрельской сессии ПАСЕ, когда европарламентарии стали критиковать главу Ассамблеи за его мартовскую поездку в Сирию. Европарламентарии потребовали провести голосование по вотуму недоверия Аграмунту, но регламент организации не предлагает механизмов отставки с выборных должностей. Тогда уставной орган ПАСЕ — Бюро запретило Аграмунту делать заявления и участвовать в поездках от лица Ассамблеи.

Большие маневры

Ассамблея впервые в истории решилась пойти на изменение своего основного документа — Регламента, чтобы включить в него положение об отстранении председателя от должности. Раньше покинуть выборный пост в ПАСЕ можно было только по собственному желанию.

В последний день работы весенней сессии Бюро поручило главе комиссии по регламенту подготовить проект документа, позволяющего внести поправки в регламент Ассамблеи и разработать процедуру отстранения спикера от должности.

Педро Аграмунт. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Аграмунт остается членом испанской делегации в ПАСЕ, сообщил источник
На заседании Бюро в начале летней сессии ряд парламентариев безуспешно пытались добиться исключения доклада с предложениями поправок в регламент из повестки дня — им не хватило одного голоса.

Во вторник ПАСЕ проголосовала за резолюцию с поправками в регламент, позволяющими начать процесс отстранения от должности председателя Ассамблеи. ПАСЕ показалось этого мало, и на следующий день политгруппа Аграмунта в Ассамблее исключила его из своего состава. С этого момента Аграмунт стал независимым депутатом, членом испанской делегации и своей национальной партии.

Появившись в начале сессии, он отсутствовал на неделе в Страсбурге. Через своего представителя Аграмунт сообщил о консультациях с адвокатами по сложившейся ситуации.

Что-то пошло не так…

С момента голосования во вторник все были уверены, что в этот же день будет внесено подписанное парламентариями ходатайство об отстранении Аграмунта от должности.

В беседе с корреспондентом РИА Новости европарламентарии уверенно говорили, что оно скоро будет внесено, чтобы, к примеру, в четверг уже провести голосование по окончательному отстранению председателя от должности. Однако документ, не был внесён ни во вторник, ни в среду, ни в четверг. И вскоре стало понятно, что в эту сессию ПАСЕ, как бы ни хотела, но уже не сможет смесить своего председателя.

Депутат Верховной рады Украины, вице-президент ПАСЕ Георгий Логвинский. Архивное фото
CC BY-SA 4.0 / Дмитрий Мазурок / Георгій Логвинский
Депутат Рады рассчитывает, что будет выполнять обязанности главы ПАСЕ
Часть депутатов объясняла это тем, что внесение ходатайства по новым правилам может произойти только один раз по одной кандидатуре, и надо хорошо подготовиться.  Другие честно признавались, что большинство европарламентариев уехали, как только проголосовали: у многих выборы в своих странах.

"В октябрьскую сессию все получится, хотя надо признать, что процесс идёт с апреля ", — заверил РИА Новости один из парламентариев.

Однако в октябре процесс отстранения будет выглядеть уже немного странно: для Аграмунта предстоящая сессия и так последняя на посту председателя. В следующем году истечёт его двухлетний мандат, и ПАСЕ на январской сессии выберет нового главу.

Российский след

Несмотря на то, что российская делегация не участвует в работе летней сессии, "российская тема" так или иначе затрагивалась в течение практически каждого обсуждения.

Взаимоотношения России с Парламентской ассамблеей Совета Европы в последние несколько лет резко обострились. ПАСЕ в 2014, 2015 годах приняла ряд резолюций из-за позиции РФ по Крыму, в которых лишила российскую делегацию права голосовать на сессиях, участвовать в работе уставных органов, права участия в мониторинговой деятельности организации.

В 2016 году Россия приняла решение не направлять необходимые для работы делегации документы, при этом Москва продолжила работать с Советом Европы. В 2017 году российская сторона также решила не направлять документы для аккредитации своей делегации в ПАСЕ.

Глава ПАСЕ Педро Аграмунт
© Flickr / Council of Europe Parliamentary Assembly
Мнение: на главу ПАСЕ Аграмунта устроили "организованную травлю"
В начале июня спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Москва не будет перечислять третью часть своего общего взноса за 2017 год в размере 11 миллионов евро в Совет Европы с учетом расходов на ПАСЕ.

При этом в МИД РФ подчеркнули, что Москва продолжит полноценно работать в Совете Европы, в том числе выполнять обязательства по различным конвенциям, несмотря на решение приостановить уплату взноса за членство в организации за 2017 год. В сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, говорится, что уплата взноса приостановлена до безусловного восстановления в полном объеме полномочий делегации Федерального Собрания Российской Федерации в ПАСЕ.

На летней сессии парламентарии, несмотря на отсутствие России то вспоминали Москву в контексте неисполнения ею решений Страсбургского суда, то говорили, что ситуация с Аграмунтом "произошла из за того, что он полетел в Сирию на русском самолёте"(только два парламентария посчитали, что причиной скандала стала утрата доверия к главе ПАСЕ). При этом парламентарии не стеснялись спрашивать у каждого представителя Совета Европы, "что будет с нашим бюджетом, если русские не будут платить?" и "как их наказать за то, что они не хотят платить?"

Как пошутил в беседе с РИА Новости один из европарламентариев "не получается здесь забыть о России".

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
© РИА Новости, Инфографика
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
Комментировать
+
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена