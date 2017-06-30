ПАСЕ не смогла сместить Аграмунта с поста председателя

СТРАСБУРГ, 30 июн — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы) на летней сессии, как ни старалась, но так и не смогла сместить Педро Аграмунта с поста председателя Ассамблеи.
Скандал вокруг Аграмунта разразился в ходе апрельской сессии ПАСЕ, когда европарламентарии стали критиковать главу Ассамблеи за его мартовскую поездку в Сирию. Европарламентарии потребовали провести голосование по вотуму недоверия Аграмунту, но регламент организации не предлагает механизмов отставки с выборных должностей. Тогда уставной орган ПАСЕ — Бюро запретило Аграмунту делать заявления и участвовать в поездках от лица Ассамблеи.
Большие маневры
Ассамблея впервые в истории решилась пойти на изменение своего основного документа — Регламента, чтобы включить в него положение об отстранении председателя от должности. Раньше покинуть выборный пост в ПАСЕ можно было только по собственному желанию.
В последний день работы весенней сессии Бюро поручило главе комиссии по регламенту подготовить проект документа, позволяющего внести поправки в регламент Ассамблеи и разработать процедуру отстранения спикера от должности.
Во вторник ПАСЕ проголосовала за резолюцию с поправками в регламент, позволяющими начать процесс отстранения от должности председателя Ассамблеи. ПАСЕ показалось этого мало, и на следующий день политгруппа Аграмунта в Ассамблее исключила его из своего состава. С этого момента Аграмунт стал независимым депутатом, членом испанской делегации и своей национальной партии.
Появившись в начале сессии, он отсутствовал на неделе в Страсбурге. Через своего представителя Аграмунт сообщил о консультациях с адвокатами по сложившейся ситуации.
Что-то пошло не так…
С момента голосования во вторник все были уверены, что в этот же день будет внесено подписанное парламентариями ходатайство об отстранении Аграмунта от должности.
В беседе с корреспондентом РИА Новости европарламентарии уверенно говорили, что оно скоро будет внесено, чтобы, к примеру, в четверг уже провести голосование по окончательному отстранению председателя от должности. Однако документ, не был внесён ни во вторник, ни в среду, ни в четверг. И вскоре стало понятно, что в эту сессию ПАСЕ, как бы ни хотела, но уже не сможет смесить своего председателя.
"В октябрьскую сессию все получится, хотя надо признать, что процесс идёт с апреля ", — заверил РИА Новости один из парламентариев.
Однако в октябре процесс отстранения будет выглядеть уже немного странно: для Аграмунта предстоящая сессия и так последняя на посту председателя. В следующем году истечёт его двухлетний мандат, и ПАСЕ на январской сессии выберет нового главу.
Российский след
Несмотря на то, что российская делегация не участвует в работе летней сессии, "российская тема" так или иначе затрагивалась в течение практически каждого обсуждения.
Взаимоотношения России с Парламентской ассамблеей Совета Европы в последние несколько лет резко обострились. ПАСЕ в 2014, 2015 годах приняла ряд резолюций из-за позиции РФ по Крыму, в которых лишила российскую делегацию права голосовать на сессиях, участвовать в работе уставных органов, права участия в мониторинговой деятельности организации.
В 2016 году Россия приняла решение не направлять необходимые для работы делегации документы, при этом Москва продолжила работать с Советом Европы. В 2017 году российская сторона также решила не направлять документы для аккредитации своей делегации в ПАСЕ.
При этом в МИД РФ подчеркнули, что Москва продолжит полноценно работать в Совете Европы, в том числе выполнять обязательства по различным конвенциям, несмотря на решение приостановить уплату взноса за членство в организации за 2017 год. В сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, говорится, что уплата взноса приостановлена до безусловного восстановления в полном объеме полномочий делегации Федерального Собрания Российской Федерации в ПАСЕ.
На летней сессии парламентарии, несмотря на отсутствие России то вспоминали Москву в контексте неисполнения ею решений Страсбургского суда, то говорили, что ситуация с Аграмунтом "произошла из за того, что он полетел в Сирию на русском самолёте"(только два парламентария посчитали, что причиной скандала стала утрата доверия к главе ПАСЕ). При этом парламентарии не стеснялись спрашивать у каждого представителя Совета Европы, "что будет с нашим бюджетом, если русские не будут платить?" и "как их наказать за то, что они не хотят платить?"
Как пошутил в беседе с РИА Новости один из европарламентариев "не получается здесь забыть о России".