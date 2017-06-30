ПАСЕ не смогла сместить Аграмунта с поста председателя

СТРАСБУРГ, 30 июн — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы) на летней сессии, как ни старалась, но так и не смогла сместить Педро Аграмунта с поста председателя Ассамблеи.

Накануне летней сессии ПАСЕ большинство наблюдателей были уверены что она станет последней для нынешнего председателя.

Скандал вокруг Аграмунта разразился в ходе апрельской сессии ПАСЕ, когда европарламентарии стали критиковать главу Ассамблеи за его мартовскую поездку в Сирию. Европарламентарии потребовали провести голосование по вотуму недоверия Аграмунту, но регламент организации не предлагает механизмов отставки с выборных должностей. Тогда уставной орган ПАСЕ — Бюро запретило Аграмунту делать заявления и участвовать в поездках от лица Ассамблеи.

Большие маневры

Ассамблея впервые в истории решилась пойти на изменение своего основного документа — Регламента, чтобы включить в него положение об отстранении председателя от должности. Раньше покинуть выборный пост в ПАСЕ можно было только по собственному желанию.

В последний день работы весенней сессии Бюро поручило главе комиссии по регламенту подготовить проект документа, позволяющего внести поправки в регламент Ассамблеи и разработать процедуру отстранения спикера от должности.

На заседании Бюро в начале летней сессии ряд парламентариев безуспешно пытались добиться исключения доклада с предложениями поправок в регламент из повестки дня — им не хватило одного голоса.

Во вторник ПАСЕ проголосовала за резолюцию с поправками в регламент, позволяющими начать процесс отстранения от должности председателя Ассамблеи. ПАСЕ показалось этого мало, и на следующий день политгруппа Аграмунта в Ассамблее исключила его из своего состава. С этого момента Аграмунт стал независимым депутатом, членом испанской делегации и своей национальной партии.

Появившись в начале сессии, он отсутствовал на неделе в Страсбурге. Через своего представителя Аграмунт сообщил о консультациях с адвокатами по сложившейся ситуации.

Что-то пошло не так…

С момента голосования во вторник все были уверены, что в этот же день будет внесено подписанное парламентариями ходатайство об отстранении Аграмунта от должности.

В беседе с корреспондентом РИА Новости европарламентарии уверенно говорили, что оно скоро будет внесено, чтобы, к примеру, в четверг уже провести голосование по окончательному отстранению председателя от должности. Однако документ, не был внесён ни во вторник, ни в среду, ни в четверг. И вскоре стало понятно, что в эту сессию ПАСЕ, как бы ни хотела, но уже не сможет смесить своего председателя.

Часть депутатов объясняла это тем, что внесение ходатайства по новым правилам может произойти только один раз по одной кандидатуре, и надо хорошо подготовиться. Другие честно признавались, что большинство европарламентариев уехали, как только проголосовали: у многих выборы в своих странах.

"В октябрьскую сессию все получится, хотя надо признать, что процесс идёт с апреля ", — заверил РИА Новости один из парламентариев.

Однако в октябре процесс отстранения будет выглядеть уже немного странно: для Аграмунта предстоящая сессия и так последняя на посту председателя. В следующем году истечёт его двухлетний мандат, и ПАСЕ на январской сессии выберет нового главу.

Российский след

Несмотря на то, что российская делегация не участвует в работе летней сессии, "российская тема" так или иначе затрагивалась в течение практически каждого обсуждения.

Взаимоотношения России с Парламентской ассамблеей Совета Европы в последние несколько лет резко обострились. ПАСЕ в 2014, 2015 годах приняла ряд резолюций из-за позиции РФ по Крыму, в которых лишила российскую делегацию права голосовать на сессиях, участвовать в работе уставных органов, права участия в мониторинговой деятельности организации.

В 2016 году Россия приняла решение не направлять необходимые для работы делегации документы, при этом Москва продолжила работать с Советом Европы. В 2017 году российская сторона также решила не направлять документы для аккредитации своей делегации в ПАСЕ.

В начале июня спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Москва не будет перечислять третью часть своего общего взноса за 2017 год в размере 11 миллионов евро в Совет Европы с учетом расходов на ПАСЕ.

При этом в МИД РФ подчеркнули, что Москва продолжит полноценно работать в Совете Европы, в том числе выполнять обязательства по различным конвенциям, несмотря на решение приостановить уплату взноса за членство в организации за 2017 год. В сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, говорится, что уплата взноса приостановлена до безусловного восстановления в полном объеме полномочий делегации Федерального Собрания Российской Федерации в ПАСЕ.

На летней сессии парламентарии, несмотря на отсутствие России то вспоминали Москву в контексте неисполнения ею решений Страсбургского суда, то говорили, что ситуация с Аграмунтом "произошла из за того, что он полетел в Сирию на русском самолёте"(только два парламентария посчитали, что причиной скандала стала утрата доверия к главе ПАСЕ). При этом парламентарии не стеснялись спрашивать у каждого представителя Совета Европы, "что будет с нашим бюджетом, если русские не будут платить?" и "как их наказать за то, что они не хотят платить?"

Как пошутил в беседе с РИА Новости один из европарламентариев "не получается здесь забыть о России".