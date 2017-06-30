Фальшивый "русский след": американские СМИ обвинили в искажении фактов

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости, Игорь Гашков. Позиционная война между президентом США Дональдом Трампом и СМИ, поддерживающими демократов, получила новый поворот. Команде главы государства удалось доказать, что телеканалы ABC, CBS и NBC формируют свое вещание таким образом, что большая часть сообщений о Трампе приходится на "русский след" в американской политике. Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Хаккаби Сандерс назвала такую информационную политику "неприемлемой". Ранее в интернет просочилась видеозапись продюсера CNN Джона Бонифилда, который назвал сюжеты о "российском вмешательстве" в выборы чередой "глупостей", за которыми нет "никаких доказательств".

© AP Photo / David Goldman Прохожие у здания штаб-квартиры CNN в Атланте, США © AP Photo / David Goldman Прохожие у здания штаб-квартиры CNN в Атланте, США

Трамп переходит в наступление

Последняя неделя июня оказалась удачной для президента США Дональда Трампа. Главе государства удалось заручиться поддержкой Верховного суда для временного запрета миграции из шести мусульманских стран и сблизить позиции с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В противостоянии со СМИ мяч также на стороне Белого дома. Массированная кампания по поводу связей Трампа с Россией теряет эффективность на долгой дистанции: как свидетельствует социологический опрос Rassmussen Reports Poll, появившийся на этой неделе, большинство (51%) неопределившихся американцев и абсолютное большинство (76%) республиканцев уверены, что СМИ предвзяты к президенту.

"Три минуты на инфраструктуру. Пять — на экономику и трудоустройство, 17 — на здравоохранение и 353 — на то, чтобы атаковать президента, продвигая целиком вымышленную историю о русском следе", — заявила Сара Хаккаби.

В сходном ключе выразил свои мысли руководитель социологической службы MRC Ричард Нойес. "То, что массмедиа неутомимо освещают российскую тему, означает, что меньше внимания уделяется важным политическим сюжетам. Этому расследованию уделили в 20 раз больше внимания, чем новой программе по здравоохранению, в сто раз больше места в телесетке, чем попыткам администрации улучшить национальную инфраструктуру. Но и это не все: проекту всеобщей налоговой реформы было уделено в 450 раз меньше места в телесетке!" — говорит социолог.

"Доказательств русского вмешательства у нас нет"

Эти обвинения были выдвинуты на фоне продолжающегося скандала в CNN. Так, материал о связях между советником Трампа Энтони Скарамуччи и директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым оказался не соответствующим действительности. Упреки в адрес телекомпании в распространении недостоверной информации раздавались и ранее, в том числе из Белого дома. Однако впервые медиаимперия приняла критику в расчет. Противники Трампа начали внутреннее расследование, по результатам которого работы лишились автор материала Томас Фрэнк, редактор отдела журналистских расследований Эрик Лихтбау и глава CNN Money Лекс Харрис.

Спустя всего день после осечки CNN оказалась в эпицентре нового скандала, вновь затрагивающего российско-американские отношения. Интернет-ресурс Project Veritas опубликовал сделанную скрытой камерой запись старшего продюсера телеканала Джона Бонифилда. "Никаких реальных доказательств русского вмешательства у нас нет, думаю, их нет и вовсе", — заявил журналист, считающий одновременно, что Трамп прав, говоря об "охоте на ведьм". Бонифилд поставил под сомнение пафос разоблачений своей телекомпании: "Даже если Россия пыталась вмешаться в наши выборы, мы пытаемся вмешиваться в их выборы. Наше ЦРУ постоянно что-то делает, мы стараемся манипулировать правительствами. Ты побеждаешь, потому что знаешь правила игры и играешь по ним".

Трудности, с которыми столкнулась CNN, находят выражение в падающих рейтингах телеканала. Как сообщает Le Monde, медиаимперия уступает свои позиции конкурентам — Fox News и MSNBC.

© AFP 2017 / Nicholas Kamm Выступление президента США Дональда Трампа в Минэнерго в Вашингтоне. 29 июня 2017 © AFP 2017 / Nicholas Kamm Выступление президента США Дональда Трампа в Минэнерго в Вашингтоне. 29 июня 2017

Опрос социологической службы YouGov, проведенный в июне, свидетельствует, что 70% американцев уверены: редакционная политика телеканалов и газет связана с политическими предпочтениями их владельцев. О том же самом говорил президент Трампа, уверенный, что ведет борьбу с истеблишментом, включающим таких магнатов мира медиа и политики, как Джордж Сорос. Именно этот предприниматель, помогающий деньгами телеканалам NBC и ABC, в феврале 2017 года предсказал будущий "крах Трампа". Неудивительно, что NBC и ABC так активно искали "русские связи" президента.