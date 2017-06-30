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Фальшивый "русский след": американские СМИ обвинили в искажении фактов

16:5530.06.2017
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© AFP 2017 / Saul LoebПрезидент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд Трамп
© AFP 2017 / Saul Loeb

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости, Игорь Гашков. Позиционная война между президентом США Дональдом Трампом и СМИ, поддерживающими демократов, получила новый поворот. Команде главы государства удалось доказать, что телеканалы ABC, CBS и NBC формируют свое вещание таким образом, что большая часть сообщений о Трампе приходится на "русский след" в американской политике. Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Хаккаби Сандерс назвала такую информационную политику "неприемлемой". Ранее в интернет просочилась видеозапись продюсера CNN Джона Бонифилда, который назвал сюжеты о "российском вмешательстве" в выборы чередой "глупостей", за которыми нет "никаких доказательств". 

© AP Photo / David GoldmanПрохожие у здания штаб-квартиры CNN в Атланте, США
© AP Photo / David Goldman
Прохожие у здания штаб-квартиры CNN в Атланте, США

Трамп переходит в наступление

Здание телеканала CNN. Архивное фото
© AP Photo / Ric Feld,File
Продюсер CNN назвал американских избирателей "тупыми как пробка"
Последняя неделя июня оказалась удачной для президента США Дональда Трампа. Главе государства удалось заручиться поддержкой Верховного суда для временного запрета миграции из шести мусульманских стран и сблизить позиции с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В противостоянии со СМИ мяч также на стороне Белого дома. Массированная кампания по поводу связей Трампа с Россией теряет эффективность на долгой дистанции: как свидетельствует социологический опрос Rassmussen Reports Poll, появившийся на этой неделе, большинство (51%) неопределившихся американцев и абсолютное большинство (76%) республиканцев уверены, что СМИ предвзяты к президенту.

"Три минуты на инфраструктуру. Пять — на экономику и трудоустройство, 17 — на здравоохранение и 353 — на то, чтобы атаковать президента, продвигая целиком вымышленную историю о русском следе", — заявила Сара Хаккаби.

В сходном ключе выразил свои мысли руководитель социологической службы MRC Ричард Нойес. "То, что массмедиа неутомимо освещают российскую тему, означает, что меньше внимания уделяется важным политическим сюжетам. Этому расследованию уделили в 20 раз больше внимания, чем новой программе по здравоохранению, в сто раз больше места в телесетке, чем попыткам администрации улучшить национальную инфраструктуру. Но и это не все: проекту всеобщей налоговой реформы было уделено в 450 раз меньше места в телесетке!" — говорит социолог.

"Доказательств русского вмешательства у нас нет"

Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Eduardo Munoz Alvarez
Американцы хотят, чтобы Трамп перестал вести личный аккаунт в Twitter
Эти обвинения были выдвинуты на фоне продолжающегося скандала в CNN. Так, материал о связях между советником Трампа Энтони Скарамуччи и директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым оказался не соответствующим действительности. Упреки в адрес телекомпании в распространении недостоверной информации раздавались и ранее, в том числе из Белого дома. Однако впервые медиаимперия приняла критику в расчет. Противники Трампа начали внутреннее расследование, по результатам которого работы лишились автор материала Томас Фрэнк, редактор отдела журналистских расследований Эрик Лихтбау и глава CNN Money Лекс Харрис.

Спустя всего день после осечки CNN оказалась в эпицентре нового скандала, вновь затрагивающего российско-американские отношения. Интернет-ресурс Project Veritas опубликовал сделанную скрытой камерой запись старшего продюсера телеканала Джона Бонифилда. "Никаких реальных доказательств русского вмешательства у нас нет, думаю, их нет и вовсе", — заявил  журналист, считающий одновременно, что Трамп прав, говоря об "охоте на ведьм". Бонифилд поставил под сомнение пафос разоблачений своей телекомпании: "Даже если Россия пыталась вмешаться в наши выборы, мы пытаемся вмешиваться в их выборы. Наше ЦРУ постоянно что-то делает, мы стараемся манипулировать правительствами. Ты побеждаешь, потому что знаешь правила игры и играешь по ним".

Трудности, с которыми столкнулась CNN, находят выражение в падающих рейтингах телеканала. Как сообщает Le Monde, медиаимперия уступает свои позиции конкурентам — Fox News и MSNBC.

© AFP 2017 / Nicholas Kamm Выступление президента США Дональда Трампа в Минэнерго в Вашингтоне. 29 июня 2017
© AFP 2017 / Nicholas Kamm 
Выступление президента США Дональда Трампа в Минэнерго в Вашингтоне. 29 июня 2017

 

Опрос социологической службы YouGov, проведенный в июне, свидетельствует, что 70% американцев уверены: редакционная политика телеканалов и газет связана с политическими предпочтениями их владельцев. О том же самом говорил президент Трампа, уверенный, что ведет борьбу с истеблишментом, включающим таких магнатов мира медиа и политики, как Джордж Сорос. Именно этот предприниматель, помогающий деньгами телеканалам NBC и ABC, в феврале 2017 года предсказал будущий "крах Трампа". Неудивительно, что NBC и ABC так активно искали "русские связи" президента.

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