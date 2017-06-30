Израильский вертолет атаковал две позиции сирийской армии на Голанах

Дым в районе Голанских высот после авиаудара израильских ВВС. Архивное фото

Дым в районе Голанских высот после авиаудара израильских ВВС. Архивное фото

ДАМАСК, 30 июн — РИА Новости. Вертолет ВВС Израиля нанес удар по двум позициям правительственных войск САР в провинции Кунейтра на Голанских высотах, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте.

"Вертолет враждебного Израиля атаковал две позиции армии САР, одна к востоку от городка Ас-Самдания и вторая на окраине города Аль-Баас",- рассказал собеседник агентства.

Ранее армейская пресс-служба Израиля сообщила, что израильская авиация атаковала позиции сирийский войск в ответ на очередной снаряд, который упал на контролируемой еврейским государством части Голанских высот.

Данный удар по сирийским войскам на Голанских высотах стал четвертым за минувшую неделю. Израильские ВВС дважды атаковали позиции армии САР в районе города Аль-Баас и разбомбили минометный расчет сирийских войск близ городка Ас-Самдания.

По данным местных СМИ, израильский вертолет в пятницу атаковал в районе города Ас-Самдания танк и артиллерийский расчет правительственных сил САР.

Командования сирийской армии заявило о гибели двух своих военнослужащих и ранении еще 25 при первом ударе под Аль-Баас в минувшую субботу. Дамаск назвал действия Израиля агрессией и обвинил Тель-Авив в прикрытии с воздуха наступательных действий террористов на Голанских высотах.