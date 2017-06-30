В ДНР из-за обстрелов погибли два человека за неделю

ДОНЕЦК, 30 июн — РИА Новости. Два человека погибли, еще семь получили ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшую неделю в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа". Однако стороны уже обвинили друг друга в обстрелах.

"К сожалению, за прошедшую неделю есть жертвы среди мирного населения. В результате обстрелов со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины) погиб житель Старомихайловки 1960 года рождения и ранена жительница Докучаевска 1963 года рождения. Также на этой неделе один военнослужащий ДНР погиб, шестеро получили ранения", — сказал Басурин.