Лавров сообщил Ягланду о приостановке уплаты взносов в СЕ за 2017 год

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проинформировал генсека Совета Европы (СЕ) Турбьёрна Ягланда о решении российской стороны приостановить уплату взноса в бюджет СЕ за 2017 год до восстановления в полном объеме полномочий делегации Федерального Собрания РФ в ПАСЕ, говорится в сообщении МИД РФ.

В пятницу Лавров переговорил с Ягландом по телефону.

"Министр информировал Генсекретаря Совета Европы о решении приостановить уплату взноса Российской Федерации в бюджет Совета Европы за 2017 год до безусловного восстановления в полном объеме полномочий делегации Федерального Собрания Российской Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы и привлек внимание Турбьёрна Ягланда к заявлению МИД России на эту тему от 30 июня", — говорится в сообщении.

Стороны обсудили также другие актуальные вопросы участия РФ в деятельности Совета Европы, в том числе ход ратификации Конвенции СЕ об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма и Конвенции СЕ о едином подходе к безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий.