Умер сербский радикал Остойич, выдачи которого добивался МТБЮ в Гааге

БЕЛГРАД, 30 июн — РИА Новости. Высокопоставленный парламентарий Сербской радикальной партии (СРП) Йово Остойич, выдачи которого добивался Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге, скончался в ночь на пятницу, сообщила СРП.

В марте пресс-служба МТБЮ сообщила, что Интерпол выдал ордер на арест Йово Остойича, и двух его соратников по партии — Верицы Радеты и Петара Йойича. "Красные ордеры" были действительны с 16 марта и фактически, препятствовали выезду радикалов из страны.

"СРП оповещает общественность, что ночью после краткой болезни умер народный депутат Йово Остойич", — говорится в сообщении сербских радикалов.

Отмечается, что шестидесятипятилетний депутат был добровольцем и "храбрым воином" в последних вооруженных конфликтах на Балканах. Председатель СРП Воислав Шешель за исключительные заслуги провозгласил Остойича воеводой четников — сербских националистов в мае 1993 года. Сам Остойич говорил, что "живым Гаагскому трибуналу не дастся".

МТБЮ поставило радикалам в вину препятствование работе трибунала давлением на свидетелей против лидера партии Воислава Шешеля. При этом сам Шешель был полностью оправдан МТБЮ 31 марта 2016 года по обвинениям в военных преступлениях в ходе вооруженных конфликтов 90-х годов в бывшей Югославии. В настоящее время он является лидером парламентской фракции СРП и публичным сербским политиком.

Власти Сербии в ранее сообщили, что не намерены выдавать в Гаагу трех членов СРП. Министр юстиции Нела Кубурович пояснила, что "Верховный суд в Белграде еще в мае 2016 года постановил о невозможности выдать радикалов МТБЮ, так как им вменяется неуважение к суду", что не считается основанием для выдачи согласно сербскому закону о сотрудничестве с трибуналом в Гааге.