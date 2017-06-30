Переговоры о мире на Украине в 2017 году (268)

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости. Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила в пятницу, что работа по подготовке телефонного разговора лидеров стран "нормандского формата" (РФ, ФРГ, Франция, Украина) идет уже давно.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналистам, что дата телефонного разговора лидеров "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Украине не согласована. Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что переговоры в "нормандском формате" должны пройти в последние дни июня или в первые числа июля.

"Как только будет принята договоренность о дате, об этом объявят офисы президентов (Украины, Франции и РФ — ред.) и канцлера (Германии — ред.), которые уполномочены объявлять. Но на самом деле уже достаточно давно идет работа по подготовке такого телефонного разговора в "нормандском формате", — приводит слова Геращенко украинское агентство УНИАН.

Как ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин в пятницу вечером проведет несколько важных телефонных разговоров, переговоры в таком формате намечены и на субботу, 1 июля.