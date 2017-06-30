В Минобороны Украины назвали условие вступления в НАТО

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости. Украина может вступить в НАТО только при условии готовности общества к этому и построения государства с демократическими ценностями, заявил министр обороны Украины Степан Полторак в пятницу в Брюсселе.

Ранее в пятницу миссия Украины при альянсе сообщила, что Полторак проводит встречу с генсеком НАТО в Брюсселе.

"Если говорить о перспективах вступления в альянс, то в НАТО вступают не вооруженные силы и не министерство обороны… Вступление в альянс — это дело государства, потому что в организацию вступает государство, и предпосылкой вступления в альянс является не только готовность вооруженных сил соответствовать стандартам НАТО, но и готовность общества к вступлению в альянс", — приводит слова Полторака информагентство УНИАН

Также он отметил, что Украина должна построить демократическое, европейское государство, с определенными ценностями, где человек будет главным критерием. Кроме того, министр подчеркнул, что НАТО полностью поддерживает реформу вооруженных сил Украины (ВСУ) и реформы в стране в целом.

"Мы вместе создали все планирующие документы. Последний документ, который был, это программа развития ВСУ до 2020 года, в которой четко прослеживается весь путь развития ВСУ. Кроме того, на стадии завершения обработки закон Украины о секторе безопасности и обороны, где в законодательном плане будут закреплены все документы и решения, которые мы принимали до этого по реформированию ВСУ, по стратегическому оборонному бюллетеню — все маяки по реформированию ВСУ будут определены в этом законе. Это очень важно", — отметил Полторак.