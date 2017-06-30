ОБСЕ отмечает снижение уровня насилия в Донбассе

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости. ОБСЕ констатирует общее снижение уровня насилия в Донбассе за минувшую неделю, однако говорить о соблюдении режима перемирия пока не приходится, заявил в пятницу на брифинге замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа". Однако стороны уже обвинили друг друга в обстрелах.

"Несмотря на то, что в последнюю неделю мы наблюдали снижение уровня насилия, режим прекращения огня не соблюдается", — сказал Хуг, комментируя текущую ситуацию на юго-востоке Украины.

По его словам, перемирие между сторонами соблюдается "в лучшем случае частично" и лишь в "очень короткие промежутки времени".

"Причин этому множество. Очевидно, мы говорим об отсутствии политической воли, недостаточном контроле командующего состава над подчиненными. Однако подлинной причиной такого насилия является страх, страх перед другой стороной. В условиях отсутствия объективной информации о происходящем ни одна из сторон не может быть уверена в том, что другая отвела свои силы", — отметил замглавы СММ ОБСЕ.

Хуг убежден, что "до тех пор, пока участники конфликта будут продолжать ограничивать перемещения СММ ОБСЕ, намеренно лишая наблюдателей возможности следить за процессом отвода вооружений и разведения сил, ни у одной из сторон не будет уверенности в выполнении другой своих обязательств".

"Вместе с тем, мы приветствуем любое снижение уровня боевых действий, пусть даже на короткие промежутки времени. Однако оно не решит конфликт, его для этого недостаточно", — заключил замглавы миссии.