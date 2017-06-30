ОБСЕ отмечает снижение уровня насилия в Донбассе

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости. ОБСЕ констатирует общее снижение уровня насилия в Донбассе за минувшую неделю, однако говорить о соблюдении режима перемирия пока не приходится, заявил в пятницу на брифинге замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг.
"Несмотря на то, что в последнюю неделю мы наблюдали снижение уровня насилия, режим прекращения огня не соблюдается", — сказал Хуг, комментируя текущую ситуацию на юго-востоке Украины.
По его словам, перемирие между сторонами соблюдается "в лучшем случае частично" и лишь в "очень короткие промежутки времени".
Хуг убежден, что "до тех пор, пока участники конфликта будут продолжать ограничивать перемещения СММ ОБСЕ, намеренно лишая наблюдателей возможности следить за процессом отвода вооружений и разведения сил, ни у одной из сторон не будет уверенности в выполнении другой своих обязательств".
"Вместе с тем, мы приветствуем любое снижение уровня боевых действий, пусть даже на короткие промежутки времени. Однако оно не решит конфликт, его для этого недостаточно", — заключил замглавы миссии.