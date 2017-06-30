Лукашенко намерен превратить Белоруссию в страну информационных технологий

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал в скором времени превратить республику в страну информационных технологий, об этом он заявил, выступая на форуме регионов России и Белоруссии, проходящем в Москве.

"Мы перед собой поставили амбициозную задачу — превратить Беларусь в IT-страну. В ближайшее время мы примем правовые основы подобного развития ситуации в Белоруссии. И надо сказать, Владимир Владимирович, что эти документы правовые были подготовлены белорусами и россиянами и представлены на рассмотрение высших органов власти Белоруссии", — сказал Лукашенко, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину.

Лукашенко выразил уверенность, что "это будет наш с вами общий проект и он внесет достойный вклад в развитие самых современных направлений нашего общества и экономики".