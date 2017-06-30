Пушилин: говорить о полном срыве "хлебного перемирия" в Донбассе пока рано

ДОНЕЦК, 30 июн — РИА Новости. Говорить о полном срыве объявленного с 24 июня "хлебного перемирия" в Донбассе пока рано, считает спикер парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики, полпред ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа". Однако стороны уже обвинили друг друга в обстрелах.

"Необходимо приложить все усилия, чтобы не было нового пика обострения к августу. Поэтому сейчас ставить крест на "хлебном перемирии" я бы не стал", — сказал Пушилин в пятницу журналистам.