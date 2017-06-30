Суд в Киеве продлил арест российского военного Баранова до 10 сентября

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости. Подольский районный суд Киева на заседании в пятницу продлил до 10 сентября срок содержания под стражей похищенного Службой безопасности Украины (СБУ) на границе с Крымом военнослужащего РФ Александра Баранова, которому предъявили обвинения в дезертирстве из рядов украинской армии и госизмене, передает корреспондент РИА Новости из зала судебных заседаний.
"Коллегия судей постановила продлить срок содержания под стражей Александра Баранова до 10 сентября включительно", — сказала председательствующая на заседании судья Елена Павленко.
При принятии решения суд посчитал, что Баранов в случае освобождения из-под стражи "может попытаться скрыться от суда".
Баранов вместе со своим сослуживцем Максимом Одинцовым были задержаны Службой безопасности Украины 20 ноября 2016 года в Херсонской области на границе с Крымом. Минобороны РФ расценило задержание российских военнослужащих как похищение. Источник РИА Новости позже уточнил, что сотрудники СБУ заманили российских контрактников на пункт пропуска "Джанкой" якобы для передачи им документов о высшем образовании, где задержали. Президент РФ Владимир Путин назвал задержание военных "вероломством".