Суд в Киеве продлил арест российского военного Баранова до 10 сентября

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости. Подольский районный суд Киева на заседании в пятницу продлил до 10 сентября срок содержания под стражей похищенного Службой безопасности Украины (СБУ) на границе с Крымом военнослужащего РФ Александра Баранова, которому предъявили обвинения в дезертирстве из рядов украинской армии и госизмене, передает корреспондент РИА Новости из зала судебных заседаний.

Соответствующее решение суд принял по ходатайству прокуратуры. Установленный ранее судом срок содержания под стражей Баранова истекал 13 июля.

"Коллегия судей постановила продлить срок содержания под стражей Александра Баранова до 10 сентября включительно", — сказала председательствующая на заседании судья Елена Павленко.

При принятии решения суд посчитал, что Баранов в случае освобождения из-под стражи "может попытаться скрыться от суда".

Баранов вместе со своим сослуживцем Максимом Одинцовым были задержаны Службой безопасности Украины 20 ноября 2016 года в Херсонской области на границе с Крымом. Минобороны РФ расценило задержание российских военнослужащих как похищение. Источник РИА Новости позже уточнил, что сотрудники СБУ заманили российских контрактников на пункт пропуска "Джанкой" якобы для передачи им документов о высшем образовании, где задержали. Президент РФ Владимир Путин назвал задержание военных "вероломством".